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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية يحاولون التركيز على السرعة في نطاق منطقة العملية العسكرية الروسية، وهذا يسمح لهم بتحقيق أهدافهم في أسرع وقت ممكن.

وكتب قديروف عبر “تلجرام”: "نحاول التركيز على سرعة تحرك وحداتنا. هذا يسمح لهم بالانتقال بسرعة ضمن المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتهم وتحقيق أهدافهم في أسرع وقت ممكن. لذلك، فإن مقاتلينا لا مثيل لهم في تنفيذ العمليات الموضعية الخاطفة ضد عصابات الناتو وبانديرا".

وأضاف أن أكثر ما يدب الذعر في قلوب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية هو "الاصطدام بالجنود الشيشان".

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وتابع: “بالنسبة للمحارب، لا يوجد شيء يدعوه للاعتزاز أكثر من اعتراف العدو بتفوقه. وبهذا المعنى لا يتوقف مقاتلونا عن سماع شهادات الثناء الصادرة حتى من مدربي الناتو وممثلي القوات المسلحة الأوكرانية ذوي الرتب المتساوية، التي تؤكد تفوقهم وبسالتهم".

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