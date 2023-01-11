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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يكشف عدد المقاتلين المشاركين في الحرب الأوكرانية

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

كشف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني، شاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى أن أكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة.

وكتب قديروف على قناته في "تيليجرام": "لقد استمعت إلى تقرير رئيس برلمان الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماجوميد داودوف، ومنذ بداية العملية الخاصة، شارك أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني".

كما أشار إلى أن موضوع توفير المقاتلين الشيشان هو في المقام الأول، فهم مزودون بكل ما هو ضروري، لافتًا: "أنا شخصيا على اتصال بقادة القوات الخاصة الشيشانية".

مقتل عسكريين

ونفى رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في وقت سابق، صحة أنباء تحدثت عن مقتل قادة عسكريين من الشيشان خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في تطبيق تيلجرام: "في الأيام الأخيرة، تم تداول أنباء عن مقتل مزعوم لقائد أو آخر من جمهورية الشيشان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. أؤكد أن قادتنا الشجعان في صحة جيدة ومعنويات ممتازة".

وأشار إلى أن عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، زار مواقع الوحدات الشيشانية في الجبهة. 

وشدد قديروف على أنه يتم تقييم عمل وحدات قوات "أحمد" الشيشانية ونوعية المهام التي تؤديها، بشكل إيجابي.

قديروف شيشاني الشيشان رئيس الشيشان رمضان قديروف الحرب الروسية في أوكرانيا

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