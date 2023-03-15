ملكة بلجيكا وولى عهدها داخل مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.. شاهد

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية اليوم الأربعاء، الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا والأميرة اليزابيث خلال زيارتهما مقبرة الملك توت عنخ آمون بمناسبة مرور مائة عام على زيارة ملكة بلجيكا الراحلة الملكة اليزابيث للمقبرة عقب افتتاحه عام ١٩٢٣ اي قبل مائة عام.

واستمعت الملكة والأميرة لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري حول المقبرة وما يتعلق باكتشافها على يد البريطاني هوارد كارتر.

كما زارت المدينة الذهبية واستمعت لشرح حول تاريخ المدينة وعملية اكتشاف معالمها من الدكتور زاهي جواس وزير الآثار الاسبق.

وزارت أيضا منطقة دير المدينة وتابعت أعمال البعثة الأثرية البلجيكية العاملة هناك.

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