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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.. الأزهر: التنوع أداة إثراء للحضارات وليس تهديدًا للهوية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

يوافق اليوم (15 مارس) إحياء جهود مكافحة كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا، ذلك اليوم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة بعد تصاعد نبرة التعصب والتمييز ضد المسلمين، وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جزءًا من تيار أوسع لعودة ظهور القومية العرقية والنازية الجديدة ووصمة العار وخطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات السكانية الضعيفة في بعض المجتمعات.

اليوم الدولي لـ مكافحة الإسلاموفوبيا

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن القرآن الكريم تضمن العديد من الآيات التي حثت على التآخي والتعاون والتعارف باعتبار التنوع أداة لإثراء الحضارات والمجتمعات وليس تهديدًا للهوية والدين كما يصوره البعض، وقد تجلى ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} (الحجرات:13).

كما تصنف كراهية الإسلام أو الإسلاموفوبيا بأنها أحد أشكال العنصرية، حيث تنظر الجماعات المتطرفة إلى الدين الإسلامي باعتباره تهديدًا لقيمها وهويتها، وهذا ما شهدناه من شعارات وكلمات رنانة تردد على منصات تلك الجماعات في أوروبا –على سبيل المثال- وتشحن نفوس مؤيديها ضد الإسلام والمسلمين، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب جرائم بحقهم وتهديد أمنهم في الطرقات ووسائل النقل وكافة الأنشطة الحياتية لإحكام الحصار عليهم نفسيًّا. هذه الانتهاكات بحق المسلمين حذر منها تقرير صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد لافتًا إلى وصول التمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين إلى أبعاد وبائية، وقد شمل هذا التمييز فرص العمل والتعليم والجنسية والنساء.

وبهذه المناسبة يلفت مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أهمية وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان، في وقت حرج تتصاعد فيه خطاب الكراهية والتشدد والمغالاة، وربط دائم بين التطرف العنيف والإسلام في ربط يتعارض مع أبسط قواعد المنطق والعقل. لذا جاءت بنود الوثيقة لتقر أهمية عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، فضلًا عن تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

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