رئيس الأركان الأمريكي: استهداف روسيا للمسيرة الأمريكية مقصود

قال الرئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك الكسندر ميلي اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده ليعلق فيه على حادثة تصادم المسيرة الأمريكية بطائرتين روسيتين من طراز "سو-25".

وأكد الجنرال “ميلي”، أن مضايقات روسيا للطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود مقصودة.

وأضاف “ميلي”، أن المسيرة الأمريكية سقطت على عمق 5 آلاف قدم تحت سطح البحر ومن الصعب استعادتها.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانه إنهاء الحرب في أوكرانيا اليوم إذا أراد هو أن ينهيها، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال معزولة، وجنودها فقدوا الروح المعنوية.

وقال إن التقدم الروسي في باخموت غير فعال وأن القوات الأوكرانية تتصدى للهجوم الروسي في باخموت وتكبد مجموعة قوات فاجنر الخاصة الروسية خسائر كبيرة وأهداف الرئيس الروسي في أوكرانيا لن تتحقق.

وأكد رئيس الأركان الأمريكي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة الاتصال الدولية وأوكرانيا سيبقوا متحدين في وجه روسيا.

كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اليوم أن يجب على الولايات المتحدة الإبقاء على قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة أمر ضروري وسيساعد على تفادي أي سوء تفاهم في المستقبل.

وأضاف وزير الدفاع أوستن، أن الولايات المتحدة لن تتراخى في دعم كييف وسنعمل على تدريب القوات الأوكرانية على كافة الأسلحة التي سنقدمها لهم

وأفاد أوستن بأن قدرات روسيا استُنزفت في الحرب الأوكرانية وخسرت كثيرًا من أصدقائها

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الطائرات الأمريكية ستواصل التحليق حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وعلق أوستن على حادثة المسيرة الأمريكية أمس أن اعتراض الطائرات الروسية المسيرة الأمريكية تصرف غير مسؤول.