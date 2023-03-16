علي الدين هلال: أمريكا لم تعد الطرف الأقوى بالمنطقة العربية والشرق الأوسط

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الطرف الأقوى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أمريكا لديها أكبر عدد من القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط .

وأضاف علي الدين هلال:" الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الرئيسي لدول الشرق الأوسط ".

وتابع علي الدين هلال:" لم تعد أمريكا المصدر الوحيد للأسلحة في المنطقة العربية والشرق الاوسط"، مضيفا:" انخفضت درجة ثقة دول المنطقة في امريكا بشكل أكبر مما كان عليه قديما ".

واكمل علي الدين هلال:" الدول العربية الآن تتصرف وفقا لمصالحها"، مضيفا:" لم يعد من الضروري أن تمر الأزمات الكبرى في المنطقة على الولايات المتحدة الأمريكية ".



