عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: مجموعة الدول السبع تعتزم إبقاء سعر النفط الروسي

وول ستريت جورنال
وول ستريت جورنال

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن دول مجموعة" السبع" تعتزم إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.


وبحسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية، تعتزم مجموعة السبع إبقاء سقف سعر النفط الروسي عند السعر المحدد 60 دولارًا للبرميل.

ويذكر أنه في السابع من شهر مارس الجاري، صرحت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرج، بأن دول مجموعة السبع تعتزم تعديل سقف أسعار النفط الروسي في مارس الجاري.

وقالت روزنبرج، لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش مؤتمر "سيراويك" الدولي للطاقة المقام في هيوستن: "كل ما يمكنني قوله هو أن مجموعة السبع تخطط لإعادة تقييم سقف السعر للنفط الروسي في مارس."

وتهربت من إجابة مباشرة على سؤال الوكالة حول ما إذا كانت واشنطن تتوقع أن تؤثر سياسة الحد من سعر النفط الروسي على موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا "هذا كل ما يمكنني إخبارك به الآن".
كما سُئلت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد اختلالًا في العرض والطلب في سوق النفط بعد إدخال سياسة سقف الأسعار تجاه روسيا، وردت :"للأسف، ليس لدي ما أخبركم به في هذا الشأن".

وتزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأمريكي، آنذاك، بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع "يعمل بشكل جيد": "من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا".

وأضاف أن سقف أسعار النفط الروسي "تم وضعه بحرية تامة" من وجهة نظر دول مجموعة السبع.

واشنطن المالية روسيا الإرهاب الولايات المتحدة أوكرانيا المتحدث باسم الرئاسة اسعار النفط وزير الخزانة الأمريكي الخزانة الأمريكية مؤتمر سيراويك الرئاسة الروسية الأمريكية النفط الروسي وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

ترشيحاتنا

بـ 3000 جنيه فقط.. تقدر تشتري أحدث موبايل أندرويد

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

رغم اعتزاله دولياً .. شوبير يوضح موقف فيتوريا بضم عبد الله السعيد للمنتخب

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

وول ستريت جورنال: مجموعة الدول السبع تعتزم إبقاء سعر النفط الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023| كل ما تريد معرفته عن "كشف مستعجل".. قصة كوميدية ومنصة واحدة للعرض

الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ