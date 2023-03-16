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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة طور سيناء التعليمية الأولى في مسابقة المشروعات القومية

فودة يوقع
فودة يوقع

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي نتيجة المشروعات القومية تلك المبادرة التي اطلقها المحافظ لرفع الوعي لدي طلاب مدارس جنوب سيناءبالانجازات الهائلة للدولة المصرية من عام 2014 وحتي الآن، والتي ما زال العطاء فيها مستمرا.
جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وكان محافظ جنوب سيناء قد رصد مكافأة مالية قدرها 10 الاف جنيه للاعمال المتميزة.

وكانت النتيجة كالتالي : 
المركز الاول طور سيناء 5000 جنيه 
المركز الثاني ادارة راس سدر 3000 جنيه
المركز الثالث 2000 جنيه ادارة شرم الشيخ

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٣٤٧٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٣٤٠٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٣٤٠٥٧
اللواء خالد فودة محافظ مسابقة المشروعات ادارة طورسيناء

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