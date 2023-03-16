إدارة طور سيناء التعليمية الأولى في مسابقة المشروعات القومية

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي نتيجة المشروعات القومية تلك المبادرة التي اطلقها المحافظ لرفع الوعي لدي طلاب مدارس جنوب سيناءبالانجازات الهائلة للدولة المصرية من عام 2014 وحتي الآن، والتي ما زال العطاء فيها مستمرا.

جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وكان محافظ جنوب سيناء قد رصد مكافأة مالية قدرها 10 الاف جنيه للاعمال المتميزة.

وكانت النتيجة كالتالي :

المركز الاول طور سيناء 5000 جنيه

المركز الثاني ادارة راس سدر 3000 جنيه

المركز الثالث 2000 جنيه ادارة شرم الشيخ

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