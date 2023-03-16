عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الخطيب: مصر أفضل دولة بالعالم في تصدير الموالح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، ان الدولة المصرية على مدار 100 سنة لم يحدث فيها شيء يليق بمكانتها ولكن الآن تشهد قفزة في مختلف المجالات.

 

 

وأضاف أحمد الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، على قناة الأولى، أن مساحة مصر الزراعية 8 مليون فدان، والآن تشهد زيادة 2 وربع مليون فدان أي حوالى زيادة 25 % من مساحة مصر الزراعية.

 

واكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الدولة المصرية تزيد بشكل كبير من مساحتها الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مضيفا، ان مصر أفضل دولة في العالم في تصدير الموالح.

 

واوضح أحمد الخطيب، أن مصر تشهد الآن شبكة متكاملة من الطرق والكبارى، كما أن هناك قفزة في صناعة الدواء وفى بناء الطرق والكبارى .
 

مصر التاسعة الزراعية الدولة المصرية العالم الطرق والكباري الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

موضوعات متعلقة

البطل أحمد الجندى يدخل التاريخ ويتوج بذهبية العالم

توفير 30 ألف رأس ماشية من تشاد.. وسعر الكيلو مفاجأة

وزارة التموين: السكر بـ 14.5 جنيه والقمح يكفينا 3 أشهر

خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

الأرز بـ14 جنيها.. التموين: التخفيضات طالت كافة السلع في معرض أهلا رمضان

باستثناء هذه المحلات.. مواعيد غلق المراكز التجارية في رمضان

التخطيط تكشف تفاصيل برنامج الحوافز المادية للأسرة المصرية

هلع ورعب بين التلاميذ.. مشهد مخيف لانهيار سقف بمدرسة في العراق

ترشيحاتنا

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مارس 2023

36 ساعة تحت الأنقاض .. شاب تركي يقرر عقد قرانه في نفس مكان وقوع الزلزال

شوارع نتنة بأكياس الزبالة.. الفئران تغزو باريس وسط إضراب لجامعي القمامة

جيش كوريا الجنوبية يعلن حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ من بيونج يانج

أحمد الخطيب: مصر أفضل دولة بالعالم في تصدير الموالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

طريقة عمل قدرة قادر سريعة| مذاق لا يقاوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان من القهوة يوميا؟.. تأثيرات صادمة

بفستان لافت.. أحلام تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ