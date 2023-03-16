أحمد الخطيب: مصر أفضل دولة بالعالم في تصدير الموالح

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، ان الدولة المصرية على مدار 100 سنة لم يحدث فيها شيء يليق بمكانتها ولكن الآن تشهد قفزة في مختلف المجالات.

وأضاف أحمد الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، على قناة الأولى، أن مساحة مصر الزراعية 8 مليون فدان، والآن تشهد زيادة 2 وربع مليون فدان أي حوالى زيادة 25 % من مساحة مصر الزراعية.

واكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الدولة المصرية تزيد بشكل كبير من مساحتها الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مضيفا، ان مصر أفضل دولة في العالم في تصدير الموالح.

واوضح أحمد الخطيب، أن مصر تشهد الآن شبكة متكاملة من الطرق والكبارى، كما أن هناك قفزة في صناعة الدواء وفى بناء الطرق والكبارى .

