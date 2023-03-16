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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

للمشاوير القريبة.. اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 أحد أشهر سيارات الهاتشباك الصغيرة بالسوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود.

 

5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري| صور

تتنافس العديد من العلامات التجارية الشهيرة بالسوق المصري من خلال إصدار أجيال جديدة من سيارتها المعروفة والتي حققت شهرة وشعبية واسعة بالسوق المصري.

 

لو معاك 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرية|صور

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وبداية عام 2023.

 

اشتري أوبل أسترا بخصم 70%

تعتبر السيارة أوبل استرا أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتتميز بتصميم هاتشباك شبابي أنيق، إضافة للعديد من أنظمة الترفيه ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وشهدت السيارة تخفيضا يصل الى 70% على قيمة للوديعة البنكية الخاصة بها.

 

لفترة محدودة.. بيجو 508 بخصم 70% على قيمة الوديعة |صور

تعتبر سيارة السيدان الفرنسية بيجو 508 أحد أبرز السيارات التي شهدت تخفيضاً على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها والتي وصلت إلى 70%، بالإضافة لعدة تسهيلات أخرى أقرها مجلس النواب.

 

اوبل بيجو 508 اوبل استرا اسبيرانزا هاتشباك

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للمشاوير القريبة.. اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري| صور

لو معاك 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرية|صور

اشتري أوبل أسترا بخصم 70%

لفترة محدودة.. بيجو 508 بخصم 70% على قيمة الوديعة |صور

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