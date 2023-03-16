أخبار السيارات| اسبيرانزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة موديل 2023 في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 أحد أشهر سيارات الهاتشباك الصغيرة بالسوق المصري، وتتميز بإقتصاديتها وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود.

تتنافس العديد من العلامات التجارية الشهيرة بالسوق المصري من خلال إصدار أجيال جديدة من سيارتها المعروفة والتي حققت شهرة وشعبية واسعة بالسوق المصري.

يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وبداية عام 2023.

تعتبر السيارة أوبل استرا أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري، وتتميز بتصميم هاتشباك شبابي أنيق، إضافة للعديد من أنظمة الترفيه ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وشهدت السيارة تخفيضا يصل الى 70% على قيمة للوديعة البنكية الخاصة بها.

تعتبر سيارة السيدان الفرنسية بيجو 508 أحد أبرز السيارات التي شهدت تخفيضاً على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها والتي وصلت إلى 70%، بالإضافة لعدة تسهيلات أخرى أقرها مجلس النواب.