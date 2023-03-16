السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، أن البنك المركزي قرر مد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي لمدة عام، وحتى 15 مارس 2024.

وقال “المنوفي”، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي، وكان يلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة كاملة قبل استيراد السلعة وتودع بالبنك.

وأضاف أن القرار يستثني استيراد الفول والأرز والعدس من هذا القرار، والاكتفاء بخطاب ضمان، صادر من البنك بناءً على طلب المستورد يقر فيه بأن يدفع قيمة الصفقة للمُصدر.

وأوضح “المنوفي” أن القرار يعمل على سهولة استيراد تلك السلع الغذائية الهامة، وتعزيز المخزون السلعي من قبل شركات القطاع العام والقطاع الخاص.