عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

صدى البلد

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، أن البنك المركزي قرر مد استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي لمدة عام، وحتى 15 مارس 2024.

وقال “المنوفي”، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي، وكان يلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة كاملة قبل استيراد السلعة وتودع بالبنك.

وأضاف أن القرار يستثني استيراد الفول والأرز والعدس من هذا القرار، والاكتفاء بخطاب ضمان، صادر من البنك بناءً على طلب المستورد يقر فيه بأن يدفع قيمة الصفقة للمُصدر.

وأوضح “المنوفي” أن القرار يعمل على  سهولة استيراد تلك السلع الغذائية الهامة، وتعزيز المخزون السلعي من قبل شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

القطاع الخاص البنك المركزي غرفة الاسكندرية القطاع العام المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

رئيس الغرف العربية يدعو لصياغة سياسات معززة للعلاقات الاقتصادية

مدبولي يفتتح شركة "كادمار" للنقل الدولي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر" للألياف الضوئية

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

3 ملايين دولار.. قرار عاجل من الإمارات لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

ثعبان ضخم يصفع رجلًا على وجهه في أستراليا .. النهاية مؤلمة

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ