تجار: توقعات بانخفاض أسعار حديد التسليح مع دخول رمضان

كشف تجار بقطاع حديد التسليح عن توقعات تشير لقرب انخفاض الأسعار بالسوق المحلية في غضون الأيام القليلة المقبلة مع دخول شهر رمضان المبارك، والذي يشهد تراجعًا في معدلات الطلب، موضحين أنه طبقًا لمجلة “ميتال إكسبورت” العالمية المتخصصة في الصناعات المعدنية، لا يتجاوز سعر حديد التسليح بالبورصات العالمية 760 دولارًا للطن الواحد وبعد حساب رسوم الشحن لمصر يصبح السعر 800 دولار.

وأكد التجار، فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"، أنه في ظل التوقعات التي تسيطر على السوق المحلية بتسجيل سعر صرف الدولار 37 جنيهًا، يصبح سعر حديد التسليح 29600 جنيه قبل احتساب قيمة الضريبة بنسبة 14%، وبعد احتساب نسبة الضريبة نجد أن الحد الأقصى المفترض لسعر الطن لا يتجاوز 33600 جنيه، وهو ما يعني أن ما يتم تداوله حاليًا بالسوق من قبل عدد من المصانع في حدود تتجاوز 34 ألفا، هي أسعار مبالغ فيها إلى حد كبير وتنافي الواقع وأسعار التكلفة.

وقال التجار إن الأسعار المتداولة حاليًا من عدد من المصانع والتي سجلت مستويات قياسية غير منطقية، دفعت السوق للركود بعد تراجع معدلات الطلب على الرغم من احتياج السوق المحلية لكميات كبيرة من حديد التسليح.

وطالبوا بتكثيف الحملات التي تنفذها وزارة التموين سواء على المصانع أو التجار لتنفيذ انضباط أكبر داخل السوق، بما يحقق العدالة المرجوة وفي الوقت ذاته يساهم في خفض الأسعار لتتواكب مع الأسعار المعلنة وفقًا للبورصات العالمية.

