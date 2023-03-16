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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 655 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 175.53 مليون درهم و617 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.38 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 158 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 428.16 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 223.74 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 204.42 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 208 ملايين درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 60 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 132.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الاولى بقيمة 34 مليون درهم.

برج خليفة عقارات دبي التصرفات العقارية الشقق الخام الأراضي والأملاك

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