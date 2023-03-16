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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: سنحاسب روسيا على ما فعلته لأنها إرهابية

صدى البلد

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق الرئيس الأوكراني: "قبل عام ، تعمدت روسيا إلقاء قنبلة على مسرح الدراما في ماريوبول. بجانبه كان نقش "الأطفال" ، الذي كان من المستحيل التغاضي عنه. كان المئات من الناس يختبئون هناك. نحن نعمل على محاسبة الدولة الإرهابية على ما فعلته".

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أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن فرنسا متهمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن عدد مصادر أوروبية قولها إن باريس أرادت ضمانات بأن الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك ينبغي أن يفيد فقط الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.

 

أوكرانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي روسيا

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