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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناقش الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، اِجتماع مجلس الإدارة الدوري بمقر الغرفة التجارية ؛ لمناقشة ومتابعة معارض أهلاً رمضان بنطاق المحافظة، ومتابعة المخزون السلعي ، اِستعداداً لاِستقبال شهر رمضان المبارك.

 

حضر الاجتماع كلاً من إبراهيم خميرة والمهندس مصطفى أبوحديد نائبي رئيس مجلس الإدارة، وائل عبدالعزيز أمين مساعد صندوق الغرفة وعضو مجلس الإدارة،  سيد الكرسلي رئيس لجنة الشعب وعضو مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كلاً من علي بركة ، أسامة العدوي ، سعيد شعيب، ودكتور ابراهيم فارس، ومحمد السيد مدير عام الشؤون الاقتصادية والتجارية.

 

ووجه رئيس الغرفة التجارية خلال الاجتماع ، بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأقل الأسعار الممكنة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،مع توافر السلع باِستمرار في كافة المعارض، خاصة قبيل شهر رمضان الكريم.

 

كما وجه عثمان اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية لمتابعة المعارض وبحث شكاوي زوار المعرض والتجار ، وتذليل كافة العقبات أمام التجار لخدمة المواطنين.


على جانب آخر ، ناقش المهندس أحمد عثمان ،اِستعدادات الغرفة التجارية لإقامة الندوة التعريفية للفاتورة الإلكترونية، يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠ مارس، مشدداً على شرح أهميتها بالنسبة للأفراد والشركات خلال الندوة ، حيث انها نظام منخفض التكاليف لمعالجة المعاملات التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة الكترونية أكثر فاعلية في معالجة رسائل البيانات والمحافظة على السجلات.

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تكنولوجيا المعلومات تخفيف العبء عن كاهل المواطنين السلع الاستراتيجية الغرفة التجارية اعضاء المجلس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

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