بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر إلي المغرب

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى المغرب تمهيدا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وركز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني على مجموعة من النواحي الفنية والبدنية لتنفيذها في المباراة الهامة.

وتطير البعثة ظهر اليوم في طريقها إلى المغرب على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول في الرباط مساء الجمعة بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يختتم تدريباته مساء السبت بملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.