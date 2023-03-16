رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم المسنين والأيتام

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها احتفالية تكريم المسنين والأيتام والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب احتفالا بيوم اليتيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ، واتحاد الطلاب بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنها الى أن هذا الاحتفال يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام والمسنين بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتأكيد على أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل على كافة أفراد وطوائف المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال الأيتام وأهلنا المسنين.

وقال الدكتور جمال سوسه ، أن جامعة بنها لا يتوقف دورها على العملية التعليمية فقط ، ولكن يشمل خدمة المجتمع المحيط بها وتلبية احتياجاته ، لذلك تحرص إدارة الجامعة كل عام على المشاركة والاحتفال بأهلنا المسنين والأطفال الأيتام ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيري بشكل مستمر لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجونها والرعاية الكاملة ،مؤكدا على أن هؤلاء الأطفال هم المستقبل فهم متميزون ويستحقون كل الخير منا ، وإن جامعة بنها دائما فى رعايتهم ، كما يسعدنا رد الجميل لأهلنا المسنين الذين قدموا الكثير والغالي والثمين لأبنائهم وللوطن ، واليوم نرد جميلهم ونساهم في إسعادهم أبناؤنا الأيتام وأهلنا المسنين تاج فوق رؤوسنا نستهل منهم الصفاء والنقاء والإخلاص.

وفى ختام الحفل قام رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الهدايا على الضيوف ، موجها الشكر لهم .

وفي نهاية الاحتفالية، عبر الأطفال ، والمسنين عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة بنها، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.