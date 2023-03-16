عندي فيديو له .. علا غانم تكشف تسريب على الهواء لـ زوجها

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة عن أزمة الفنانة علا غانم، مع زوجها، و تعرضه لها و ضربها لتدخل على آثرها المستشفى، وقيامها برفع قضية خلع ضده.

وقالت علا غانم، إن زوجها يرسل لها تهديدات كثيرة، منها هفلسك، وهاخد اللى معاكي كله، معلقة " معايا فيديو له.. و فويس مرسل يوم 2 فبراير.. وبه تهديدات".

وأشارت خلال تصريحات تلفزيوينة، إلى أن طليقها كان يريد الحصول على سيارته، وكان يريد أن اسلمها لبعض الأشخاص، وليس له.

وتابعت :" كان بيبعت لى صورة بطاقة لحد و يقولى روحى قبليه واديه العربية".

وكشفت أنها لم تتوقع بعد 7 سنوات أن يحدث ما حدث، وأنها عانت كثيرًا.

طليق علا غانم الأول يرد



وفى وقت سابق قد كتب وليد الدفراوي، طليق الفنانة علا غانم الأول، منشورا له في بداية أزمتها مع طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، ليكون أول رد له على الأزمة.

وشارك وليد الدفراوي، منشور غامض عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفداه: «لا حول ولا قوة الا بالله .. منكم لله»، لترد عليه إحدى صديقاته، تستفسر قائلة: «حصل ايه ؟»، فأجاب عليها: «مشاكل علا».

وعلقت صديقة أخرى لـ طليق على غانم الأول، قائلة: «واضح انه انسان كداب وتافه مافيش حد بيسمعله ارمى ورا ضهرك»، فأجابها: «يا ريت ينفع ارمى ورا ظهرى».