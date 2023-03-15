شبكة فالصو وخدعتني.. زوج علا غانم يخرج عن صمته ويرد على اتهاماتها

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الفنانة علا غانم، وآخر تطورات علاقتها مع زوجها، حيث قرر رجل الأعمال عبد العزيز حسن، الرد على ما قالته.

وقال: "إزاي تقدر تخدع واحدة لمدة 17 عاما. .نفسي أفهم إزاي كنت بخدعها زي ماهي بتقول.. طب مطلبتش الطلاق ليه من أول سنة".

وأضاف: "هي اللي خدعتني ووهمتني أنها بتحبني لمدة 17 سنة"، متابعا:"خدعتك إزاي وأنا اللي دخلت ولادك أفضل المدارس".



سعر الشبكة

وأكد أن الأقاويل المنتشرة حول أن الشبكة "فالصو"، غير حقيقية، وهي شبكة حقيقية، وثمنها وصل إلى 170 ألف دولار في عام 2005.

وأختتم: "هي عايزة تعيش الدوروالناس تتعاطف معاها وتطلعني بني آدم وحش.. ولكن أنا مش كدا وساعدتها هي وعائلتها".