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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا

علق رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنباء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه، لخلافة السويسري مارسيل كولر.

كانت صحفية “ Soccer Laduma” الجنوب إفريقية، أكدت مؤخرا أن الأهلي والوداد استفسرا عن وضع موكوينا عن طريق وكلاء، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية.

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وقال موكوينا في تصريحات أبرزتها صحيفة “كيك أوف” الجنوب إفريقية ردا على أنباء اهتمام الأهلي والوداد بالتعاقد معه:" أنا مستمر مع ضن داونز وأريد أن أكون هنا بقدر ما استطيع وبقدر ما يريد النادي مني".

أضاف:" أنا مخلص لنادي صن داونز وأحاول خدمة النادي بقدر الإمكان، أشعر بالدعم والتقدير هنا منذ أن توليت منصب المدير الفني للفريق".

اختتم:" ليس لدي أي سبب لأدير ظهري لنادي صن داونز".

وعمل موكوينا مساعدا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تدريب صن داونز، ثم رفض الانضمام لجهاز موسيماني في تدريب الأهلي، من أجل قيادة الفريق الجنوب إفريقي.

وقاد موكوينا للفوز فريق صن داونز الجنوب إفريقي للفوز على الأهلي بنتيجة 5-2، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن صن داونز التأهل إلى الدور ربع النهائي رسميا، قبل جولتين من النهاية، بينما يتصارع الأهلي والهلال السوداني على البطاقة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية:

صن داونز: 10 نقاط

الهلال السوداني: 9 نقاط

الأهلي: 4 نقاط

القطن الكاميروني: 0 نقاط

 

 

صن داونز الأهلى النادي الأهلي كولر رولاني موكوينا

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