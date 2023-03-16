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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سذاجة.. مهيب عبد الهادي يعلق على نية صن داونز للإطاحة بالأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على موقف صن داونز من اضاعة مباراته القادم أمام الهلال السوداني، لحرمان الأهلي من التأهل. 

‏وكتب في تغريدة: “هو اللي بيفوت ماتش بيقول انا هفوت ايه السذاجة دي”.

أعلن الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، استبعاد 11 لاعباً من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السوداني، يوم السبت الموافق 18 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

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