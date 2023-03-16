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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإثنين.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا لتدريب عمالة مصرية للسوق الألماني

صدى البلد

تنظم الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرًا دوليًا موسعًا تحت مسمى "التوظيف الآمن للمصريين في ألمانيا"  بالتعاون مع منظمة هيومان رستارت الألمانية  للإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتأهيل وتوظيف المصريين في دولة ألمانيا.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن المؤتمر سيشهد عرض الفرص التوظيفية وأهم متطلباتها ،والقوانين المنظمة لها ومراحل تجهيز الشباب المصري لذلك من خلال كلمات المشاركين في المؤتمر.
وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة القاهرة ومنظمة  هيومان رستارت الألمانية خلال هذا المؤتمر للتعاون في تأهيل وتوظيف العمالة المصرية بألمانيا في القطاعات المختلفة حسب احتياجات السوق الألماني .
ومن المجالات المُتوقع التعاون وتأهيل العمالة المصرية لها عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة "سلاسل الإمداد - المطارات - النقل - الرعاية الصحية " وغيرها من المجالات الأخرى .

الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة الرعاية الصحية المطارات بروتوكول تعاون عمالة مصرية ابراهيم العربي

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