أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

ينتشر الثوم في الاسواق بشكل كبير بموسم حصاده من شهر مارس لشهر ابريل من كل عام .

ويوجد نوعين من الثوم بالاسواق الثوم الأبيض والثوم الاحمر .

وقد نشر تاجر خضار بسوق العبور فيديو يوضح الفرق بين الثوم الابيض والثوم الاحمر والمعروف بالصيني وقال الثوم الابيض له طعم اقوي كما رائحته نفاذه .

كما أن الثوم الأحمر يتميز بحباته الكبيرة لذلك فهو يصلح بتخزين بدون فرم .

اما الثوم الابيض فهو صغير ويعرف بالبلدى وطعمه وريحان نفاذة ويصلح الفرم فقط لانه لايعيش طويلا.

كما أن الثوم الأحمر يعرف بالصيني ولكنه لايزرع بالصين وزراعته في مصر وإليكم الفيديو



https://fb.watch/jiPt-xaDZt/