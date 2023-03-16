رئيس الوزراء : نقل مصنع منسوجات بالكامل من الصين إلى مصر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك عددا من المصانع التي تفقدها اليوم نتاج دعم الدولة للمستثمرين مشيرا إلى أن مصنع المنسوجات الذي تفقده اليوم تم نقله بالكامل من الصين إلى مصر.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تعمل علي كل عنصر لإغلاق فجوته وتوطين الصناعات المحلية لتقيل فاتورة الاستيراد.

مشيرا الي ان هناك بعض الشركات الصينية ابدت قبولها للاستثمار في مصر بـ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مؤكدا انه سيلتقي بأصحاب هذه الشركات للاستثمار في مصر.



وأشار مدبولي إلى أن مصر تقدم حوافز للمستثمرين لزيادة الاستثمارات وجذب الاستثمارات المباشرة.