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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عن أزمة جديدة مع روسيا في سوريا.. تفاصيل

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي شهد ارتفاعا كبيرا في السلوك غير المهني للقوات الجوية الروسية في سوريا منذ الأول من مارس، مستشهدا برحلات طائرات حربية روسية مسلحة فوق القواعد الأمريكية هناك كمثال.

وقال كوريلا، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا منذ حوالي 1 مارس في سوريا”.

تأتي تصريحات كوريلا في أعقاب تأكيدات أمريكية بأن اعتراض روسيا لطائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء كان جزءًا من نمط سلوك أكثر عدوانية من قبل الجيش الروسي.

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