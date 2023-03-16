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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار 3 بنوك.. بيان عاجل من وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن الاقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، اليوم الخميس، أن النظام المصرفي للولايات المتحدة لا يزال متمسكا، وذلك بالرغم من انهيار وإفلاس 3 نبوك أمريكية أهمهم بنك سيليكون فالي الأمريكي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات لها اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرحب بالمناقشات مع الجمهوريين حول السياسة المالية، مشيره إلى أن بايدن على استعداد للتفاوض بشأن تخفيض العجز، لكن ليس كشرط لرفع سقف الديون.

وأضافت يلين أن الرئيس بايدن على استعداد للعمل مع الكونجرس لدعم الأمن الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن انهيار بنك سيليكون فالي حدث بسبب انخفاض قيمة الأصول في الميزانية العمومية للمنظمة، والذي كان نتيجة سياسة زيادة معدل الخصم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت يلين، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: "مشاكل هذا البنك تشير إلى أننا في بيئة معدلات خصم مرتفعة. الأصول التي يحتفظ بها، وكثير منها من الخزينة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المدعومة من الحكومة، فقدت قيمتها السوقية”.

وأشارت يلين إلى أن الصعوبات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا الأمريكي ليست "في قلب مشاكل هذا البنك”.

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