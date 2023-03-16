مصطفى بكري: صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تدر مليارات الجنيهات للاقتصاد الوطني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال يواجه الفساد بقوة، ويعمل على تطوير القطاع والنهوض به.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قطاع الأعمال العام حقق أرباحا العام الماضي وصلت إلى 13 مليار جنيه، ولكن على الرغم من ذلك هناك شركات تعرضت لخسائر كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تدر مليارات الجنيهات للاقتصاد الوطني

وأشار مصطفى بكري إلى أنه يجب طرح كل وجهات النظر دون إقصاء لرأي أحد، مؤكدا أنه نحتاج إلى حوار وطني بشكل جاد، خاصة أن هناك قوى تسعى لإفشال الحوار الوطني.