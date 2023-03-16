إرجاء تحصيل أقساط عن شهر أبريل إلى مايو 2023.. وزارة التموين تعلن مواعيد عمل المخابز والمنافذ خلال شهر رمضان

وزارة التموين استعدادا لرمضان:

مواعيد عمل المخابز ومنافذ التموين خلال شهر رمضان المعظم

إرجاء تحصيل أقساط المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى مايو 2023

أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية، بمواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل فترة مسائية، وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على طلبات المخابز.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر دوري المديريات، أن تقوم كل مديرية بتنظيم عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار .

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال شهر رمضان، والتيسير للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخير المدعم بسهولة ويسر، على مدار الشهر الكريم.

وطالبت وزارة التموين مديرياتها التموينية، بإخطار المخابز البلدية، للإعلان عن هذه المواعيد بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين .

وكذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها المداقيق التمويني استخراج 87.5% من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وتكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحي وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة.

ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق قبل بداية شهر رمضان المعظم وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق وكذا فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز والتجار.

وكذلك متابعة معارض السلع الغذائية ( معارض أهلا رمضان ) وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلى.

وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات الخدمـة.

وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وأخـرى فـرعيـة بـالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة.

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل الأقساط ‏المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل الي شهر مايو ‏‏2023.

وصرح احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير ان التوجيه الوزاري يأتي متزامنا مع حلول شهر ‏رمضان المبارك للتخفيف علي أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في ‏العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏وجه بعمل المخابز في شهر رمضان بدءا من الساعة الثامنة صباحا ‏حتي الساعة الخامسة مساء، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء ‏علي طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساء ‏لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال ‏اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.

وأضاف أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن توجيه الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، شمل ايضا تكثيف الحملات ‏الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز ‏بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلي تكثيف الرقابة ‏علي المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار ‏المقررة إضافة إلي متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع ‏وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة ‏والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ‏ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من ‏مثيلاتها بالسوق المحلي.

واكد معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة، ان الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين بتشديد ‏الرقابة علي مستودعات اسطوانات الغاز ومتابعة توافرها وإنشاء ‏غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخري فرعية بكل إدارة ‏تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا ‏بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك واثنائه.