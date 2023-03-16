مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير أيمن أشرف مع الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مناقشة النادي الأهلي مصير أيمن أشرف مع المدير الفني .

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مفاجآة .. الأهلي ينوى عقد جلسة مع كولر بعد العودة من الكاميرون لاقناعه بضرورة منح فرصة لأيمن أشرف خاصة أن اللاعب أحد كباتن الفريق والمخلصيين للأهلى منذ الصغر فضلا عن الأداء المميز الذى كان يقدمه اللاعب مع المدربين السابقين ".

اختتم مهيب : الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم إستعادداً لمواجهة القطن المقرر لها مساء غداً في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الفريق الأحمر مساء أمس الي مدينة جاروا بعد رحلة طيران أستغرقت قرابة 4 ساعات قادمة من بريتوريا علي متنا رحلة خاصة حيث وصلت الطائرة التي اقلت الفريق صباح أمس من القاهرة.

وجاء مران اليوم خفيف علي استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الذي سوف يشهد إقامة المباراة عليه.