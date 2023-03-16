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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن

طريقة عمل صينية البيض
طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن

تعد صينية البيض بالبطاطس من الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو الإفطار خاصة أنها تحتوى عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة.

نعرض لكم طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس والبصل فى الفرن من خلال وصفة الشيف أميرة شنب

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مقادير صينية البيض بالبطاطس
كوب بيض
كوب كريمة
2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
كوب بطاطس مسلوقة مقطعة دوائر 
كوب بصل احمر مفروم 
ملعقة صغيرة سكر
زبدة

ملح 

فلفل أسود 

كريمة الطبخ
كريمة الطبخ

طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن 
* ضعي البيض مع الكريمة فى بولة متوسطة وضعي الملح والفلفل الأسود والبيكينج باودر واخفقيهم جيدا 
* في طاسة بها زيت ساخن على النار شوحى البصل مع السكر والزبدة ثم ضعي البطاطس ثم البيض وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى صينية وادخليهم الفرن 10 دقائق ويقدم.

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