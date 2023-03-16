بالموبايل.. كيفية استخراج ملصق الكتروني 2023

يهتم مالكي السيارات والدراجات النارية، بكيفية استخراج الملصق الالكتروني 2023 للسيارة الملاكي او المتوسيكل بواحدات المرور أو عمل بدل فائد الملصق الالكتروني أونلاين أو في وحدات المرور على مستوى الجمهورية، لتفادي الغرامات والعقوبات المتوقعة.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني

استخراج الملصق الإلكتروني من الموبيل 2023



ويتم استخراج الملصق الالكتروني من الموبايل عبر تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فائد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.



شروط استخراج الملصق الإلكتروني



ويشترط لاستخراج الملصق الإلكتروني،الاتي:-

أن تكون رخصة المركبة سارية

كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها

تفعيل الملصق الالكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز علي سائق المركبة التعامل معه بمفرده.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتكلفة تركيب ملصق الإلكتروني بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه بخلاف العقوبة الموقعة.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني



لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​.

يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​





كيفيه استخراج ملصق الكتروني



الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني



يجب علي صاحب المركبة المرخصة بإسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.



عمل بدل فائد للملصق الإلكتروني



وأتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فائد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

وبعد استخراج الملصق الالكتروني الجديد، يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور لتاكد من تفعيله وبرمجته.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني

سعر استخراج الملصق الاكتروني



وحدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتي لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.