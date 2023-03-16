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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفراء دولة التلاوة.. رمضان بأصوات مصرية من مختلف دول العالم على قناة الناس

قراءة القرآن
قراءة القرآن

تستعد قناة الناس، من بداية شهر رمضان المبارك؛ لنقل شعائر الصلاة من مختلف العالم، بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية. 


وقالت الإعلامية دينا عصمت، خلال حلقة برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية  "dmc"، اليوم الخميس: "نفحات شهر رمضان الجميلة المرتبطة بالأجواء الرمضانية، وهذه طلة جميلة للشهر المبارك، ستكون على قناة الناس، نقل لشعائر الصلاة من مختلف دول العالم، وذلك بجانب محاضرات وندوات دينية لكل الجنسيات فى العالم". 


وتابعت عصمت، إلى أن من أشهر المبتعثين، القارئ الدكتور أحمد نعينع، من الجزائر، والشيخ أحمد تميم المراغي، من جمهورية المالديف، والشيخ هاني الحسيني، من نيويورك بأمريكا، والشيخ كارم الحريري، من ألمانيا، والشيخ محمود رمضان الليثي، من البرازيل.

 


وأشارت إلى أنه بجانب نقل الصلاة، سيتم نقل ندوات ومحاضرات دينية، لعلماء وأئمة الأوقاف لكل من الشيخ  سعيد مصطفى، من النمسا، والشيخ وليد كامل الفقي، من كولومبيا، والشيخ  ومحمد عبدالله باهي، من إيطاليا، والشيخ فوزي عبدالمقصود، من سويسرا، والشيخ أبو بكر سليمان، من بريطانيا، والشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي، من اليابان، والشيخ رفاعي زلط، من أستراليا.
 

شهر رمضان نفحات شهر رمضان

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