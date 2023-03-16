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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023 .. كل ما تريد معرفته عن "سوق الكانتو"

سوق الكانتو
سوق الكانتو

ينتظر الفنان أمير كرارة، عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” الذي يشارك به في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

 

قنوات العرض

حصلت قناة روتانا خليجية على حق عرض مسلسل سوق الكانتو، والذى يقوم ببطولته كل من مى عز الدين وأمير كرارة.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سوق الكانتو فى مصر على مجموعة قنوات dmc، بجانب منصة watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان القادم .

أبطال سوق الكانتو 

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

برومو سوق الكانتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سوق الكانتو برومو العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته أمير كرارة ومي عز الدين . 

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لمشاهدة البرومو اضغط هنا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “سوق الكانتو” البوسترات الخاصة بالعمل، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

 

نشر أمير كرارة، البوسترات وعلق قائلاً: “توكلنا علي الله سوق الكانتو رمضان ٢٠٢٣ انتاج سينرجي تامر مرسي المخرج الكبير حسين المنباوي مدير التصوير اسلام عبد السميع تأليف هاني سرحان ومنتج فني فتحي اسماعيل وستايلست مروه عبد السميع وديكور احمد عباس صابر وكل سنه وانتم طيبين”.

لمشاهدة البوسترات اضغط هنا

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة الفنان امير كرارة الموسم الرمضاني

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