نصائح للمرأة .. كيف تحافظين على بشرتك وشعرك وتتجنبي أضرار الليزر والبوتكس

تهتم كل امرأة بجمال ونضارة بشرتها ، وشعرها ومن ثم فهي دائما تتابع كل ما هو جديد في عالم التجميل والمستحضرات لحماية جمالها خاصة مع تقدم العمر.

وحلت سلوى جابر دكتورة الأمراض الجلدية والتجميل ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري للحديث عن أهمية الفحص الطبي لتحديد نوعية ومشاكل كل بشرة ، وعن استخدام الليزر الذي أكدت أنه من الضروري تحديد نوع الجهاز المناسب لكل بشرة قبل العمل به بحسب لون وطبيعة الجلد.

وأشارت سلوى جابر إلى أهمية جلسات تنظيف البشرة سواء عند دكاترة متخصصين أو مراكز تجميل ولكن حذرت بشدة من خطورة عدم تعقيم الأجهزة المستخدمة في بعض المراكز لذا من الأضمن أن تجرى هذه الجلسات في العيادات.

وعن حماية البشرة الحساسة من أشعة الشمس ، قالت مهم جدا عمل فحص دوري ، لتحديد الفيتامينات الناقصة في الجسم والتي تؤثر على نضارة البشرة ، مع ضرورة استخدام كريم “واقي” الشمس قبل النزول من المنزل في أي فصل سواء صيف او شتاء بالإضافة إلى استخدامه أثناء الطهي تجنبا درجات الحرارة المرتفعة.

وعن استخدام "البوتكس" و" الفيلر" ، فهو مهم في بعض الحالات وليس في كل الحالات ، خاصة عند النساء اللاتي لديهم الكثير من الخطوط في الوجه أو يعانون من بعض ترهلات الوجه بعد انقاص الوزن.

أما الفيلر فاستخدامه يكون من متخصص ، وعند تحديثه يجب الحصول على تذويب للفيلر القديم تجنبا من تشوه الوجه .

أما عن استخدام الشعر المستعار ، فقلت دكتورة الأمراض الجلدية ، لابد من الاهتمام بفروة الرأس جيدا لحمايتها من الأثار السلبية له ، ولحماية الشعر من القشرة فينبغي تجفيف الرأس جيدا تجنبا لحدوث الفطريات.

وتضمن اللقاء شرح تفصيلي عن كل حالة للبشرة والشعر مع أهم التعليمات الطبية للروتين اليومي لكل نوع بشرة سواء حساسة أو عادية أو جافة أو دهنية.

ولمتابعة الحلقة كاملا شاهد الفيديو