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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .


وأوضحت كلية الزراعة، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها سداد الرسوم الدراسية، وعمل النظارات الطبية، وتقديم الكتب والمذكرات الدراسية، ومساعدات مالية فى حالة وفاة الأب.


وأشارت إلى أنه سيتم صرف المساعدات عن طريق التقدم للأخصائيين الاجتماعيين بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ونوهت كلية الزراعة بكيفية الاستفادة من صندوق التكافل كالآتى :
أ-يتقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .
ب- سيقوم الطالب بتقديم المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي :
صورة بطاقة ولى الأمر
إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا فى التعليم
إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي
مفردات مرت لولى الأمر إذا كان يعمل بالحكومة
بحث اجتماعي إذا كان والده يعمل عملا حرا
ج- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .

جامعة القاهرة الأوراق المطلوبة التكافل الاجتماعي Jobs Education

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