11 مليون سائح لمصر وزيادة نسبة القادمين من أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل

أكد مصطفى النجار، الخبير السياحي، أن أزمة روسيا وأوكرانيا تسببت في افتقادنا لأعداد كبيرة من السياح، إلا أن السياح نسبتهم زادت من أمريكا الجنوبية وبالأخص البرازيل، كما أن أزمة الطاقة في أوروبا كانت سبب في جذب الكثير من السياح، واستهدف السياح الغردقة للعيش بها.

وأوضح "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك اهتمام من الدولة بالسياحة كما أن تنوع المقاصد السياحية سيكون سبب في زيادة جذب السياح.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي أحد الأسباب في جذب السياح، كما أن الشواطئ هي رقم واحد من ناحية المقاصد للسياح، مؤكدًا أن شرم الشيخ والغردقة رمز للسياحة المصرية، ووصولنا لـ11 مليون سائح خطوة على الطريقة، متابعًا: "الفكر السلفي يؤثر على السياحة".