باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

أكدت الدكتورة عزة هاشم المدير البحثي بمركز الحبتور للأبحاث، أن الإعلام الرياضي سبب التعصب ولغة الخطاب الرياضي القائمة فيه تعتمد على فكرة شحن الجماهير والتربح منها، ومن الممكن أن ينتج هذا عدوان وكارثة كبرى، مشددة أننا لدينا أزمة في الإعلام الرياضي.

وأوضحت "هاشم"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس"، أن أشكال التعصب يتراوح بين الصراخ الصوت المرتفع وإلى أعمال العنف، مؤكدة أن الشحن للتعصب من الممكن أن يتحول في لحظة ما إلى كارثة أو عنف ضخم جدًا، مؤكدة أن الشعب المصري عاطفي وسهل شحنه.

وأشارت الدكتورة عزة هاشم، إلى الانفعالات تنقل بالعدوى، وهو ما يحدث في الشحن للتعصب على بعض المنصات الإعلامية الرياضية، متابعة: "الخطاب الإعلامي الرياضي يشحن الجماهير وهو سبب التعصب".