وزير السياحة السعودي يزور المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية بالرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب زار المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، ورافقه زوراب بوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبة وزير السياحة السعودي.

وتلقى الخطيب تحديثًا حول تقدم المكتب، بالإضافة إلى الاستماع إلى الخطط المستقبلية التي يتم تطويرها وفقًا لاستراتيجية المنظمة في الشرق الأوسط.

وكانت الزيارة جزءًا من تعاون أوسع بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتعزيز قطاع السياحة ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأشاد الوزير السعودي بالمكتب لمشاركته في نجاح مبادرة أفضل القرى السياحية بمبادرة منظمة السياحة العالمية التي أقيم حفلها السنوي في العلا يوم الأحد. كما أشاد الخطيب بدور المكتب في تنسيق السياسات والمبادرات بين دول المنطقة.