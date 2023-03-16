عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير السياحة السعودي يزور المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية بالرياض

وزير السياحة السعودي
وزير السياحة السعودي

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب زار المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، ورافقه زوراب بوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبة وزير السياحة السعودي.

وتلقى الخطيب تحديثًا حول تقدم المكتب، بالإضافة إلى الاستماع إلى الخطط المستقبلية التي يتم تطويرها وفقًا لاستراتيجية المنظمة في الشرق الأوسط.

وكانت الزيارة جزءًا من تعاون أوسع بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتعزيز قطاع السياحة ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وأشاد الوزير السعودي بالمكتب لمشاركته في نجاح مبادرة أفضل القرى السياحية بمبادرة منظمة السياحة العالمية التي أقيم حفلها السنوي في العلا يوم الأحد. كما أشاد الخطيب بدور المكتب في تنسيق السياسات والمبادرات بين دول المنطقة.

قطاع السياحة منظمة السياحة العالمية أمين عام منظمة السياحة العالمية وزير السياحة السعودي تعزيز النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي المستدام تحسين جودة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم.. فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ