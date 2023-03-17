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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى الأشواط الإضافية.. سبورتينج لشبونة يفرض التعادل على أرسنال

أرسنال
أرسنال

تعادل أرسنال الإنجليزي مع ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف لمثله، في إياب دور الـ 16 لبطولةالدوري الأوروبي.

افتتح جرانيت تشاكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 19 من متابعة لتسديدة زميله مارتينيلي والتي تصدى لها حارس لشبونة.

وأحرز بيدرو هدف التعادل لـ سبورتينج لشبونة في الدقيقة 62 بهدف رائع من منتصف الملعب، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - فييرا

خط الهجوم: نيلسون - جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في البرتغال.

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