درع مسجد الصحابة لوزير الأوقاف تقديرًا لدوره البارز في عمارة بيوت الله

أهدى اللواء محمود السولية رئيس مجلس إدارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ بجنوب سيناء أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع مسجد الصحابة اليوم الخميس.

وذلك تقديرًا لدور وزارة الأوقاف البارز في عمارة مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، وعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة واحتضان النشء والشباب وخدمة المجتمع.

تخرج المجموعة السادسة والثمانين في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، يسرنا أن ننشر بالأسماء تخرج المجموعة‏ السادسة ‏والثمانين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 20 ) خريجًا ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: ( 1312 ) خريجًا.

والخريجون الجدد هم:

1. عبد الله السيد علي رحيم الديوان العام إمام وخطيب

2. محمد عرفات يوسف محمد الإسكندرية إمام وخطيب

3. عمرو طارق محمد إبراهيم الشرقاوي الغربية إمام وخطيب

4. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي الدقهلية إمام وخطيب

5. عبد الرحمن أحمد عبد السلام سلامة الدقهلية إمام وخطيب

6. سامح محمد السعيد المصري الدقهلية إمام وخطيب

7. سامح حسان عبد الفتاح محمد الدقهلية إمام وخطيب

8. أيمن رجب عبد السميع محمد المنوفية إمام وخطيب

9. أحمد ياسر أبو بكر أحمد أسيوط إمام وخطيب

10. إيهاب خطيب محمد محمد الفيوم إمام وخطيب

11. محمد خليفة محمد سيد قنا إمام وخطيب

12. أحمد محمد أبو الفتوح أحمد الشرقية إمام وخطيب

13. محمد متولي خضري متولي الشرقية إمام وخطيب

14. وليد بيومي شحاته محمد حجاج الشرقية إمام وخطيب

15. أحمد محمد كمال محمود عطية الإسماعيلية إمام وخطيب

16. شريف أحمد عبد السلام الحماقي القليوبية إمام وخطيب

17. خيري رمضان بشير محمد البحيرة إمام وخطيب

18. محمد حمدي محمد بكر القاهرة إمام وخطيب

19. علاء محمد عبد المقصود أبو شنب مرسى مطروح إداري

20. زهراء حسن محمد الجيزة واعظة