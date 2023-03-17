ياسر جلال: مسلسل علاقة مشروعة أحداثه مبنية على المفاجآت

حل الفنان ياسر جلال، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر قناة دى ام سي،للحديث عن مسلسله الجديد بشهر رمضان.

وأضاف ياسر جلال، أن مسلسل علاقة مشروعة تجربة جديدة عليها تمام والبناء الدرامي للمسلسل مبني كله على المفاجئات، قائلا: "مش عارفين نعمل برومو للمسلسل بسبب كثرة المفاجئات والعمل ده هيبقى مفاجئة ومشوق جدا من بدايته لنهايته".

وتابع،:"مسلسل علاقة مشروعة اجتماعي ومشوق، والمؤلف والمخرج مبدعين في تقديم العمل، والمخرج مؤدب ويفهم في أداء الممثل وتوجيهاته وحركة الكاميرا له غريبة وجديدة عليا ويفهم في أداء الدراما.

https://fb.watch/jjlb_IMRPq/?mibextid=NnVzG8