على شاطئ البحر.. إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية تخطف الأنظار

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورجديدة من جلسة تصوير خضعت لها، نالت اعجاب محبيها .



ونشرت لاميتا الصور عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وظهرت في الصور بإطلالة جريئة على شاطئ البحر، أثناء قضاء إجازتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.







من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منهامسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع،وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.



وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامرحسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقلوسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

زواج لاميتا فرنجية

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسطالإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعدها بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ورزق لاميتا وفريدي بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم ازياء و قدمت لاميتا مجموعتها في دبي.