الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ قوافل رياضية بقرى الفرافرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فعاليات المشروع القومى القوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز شباب الكفاح التابع لإدارة شباب الفرافرة، فى إطار جهود المديرية للاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، برعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتنسيق مع "إدارة التنمية الرياضية بالمديرية".

وقال بهاء شوقى مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، إن برنامج القوافل الرياضية يهدف إلى إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية ودعم حركة الرياضة بالقري التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا رياضيا.

وأضاف شوقي، أن برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية تدعم الاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى لا توجد بها ملاعب أو أندية أو مراكز شباب وتنفيذها فى الساحات وشوارع القرى، وتمكينها من الدعم وتوفير الخدمات والرياضية، مؤكداً على أن القوافل تضمنت مسابقات دورى كرة قدم وألعاب ترفيهية وألعاب صغيرة، وتم توزيع تيشرتات ومشروبات على المشاركين.