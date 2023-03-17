تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الخميس 16 مارس 2023

وربح رأس مال السوقي 212 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي 957.073 مليار جنيه بسبب تداعيات أزمة البنوك الأمريكية والسويسرية وتخوف المستثمرين حاليا.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر دون تغير مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

وإضافة رمسيس تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة.



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