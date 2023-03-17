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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

حريق
حريق

شب حريق في سيارة نقل جامبو محمله المراتب أمام قرية النصر في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.


وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة جامبو محملة بالمراتب، وذلك أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية بورسعيد بقرية النصر دائرة مركز القنطرة غرب دون خسائر بشرية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

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