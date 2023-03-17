أخبار الفن| شاكوش يثير الجدل بتعليق صادم.. فتاة تتهم صناع "جت سليمة" بالسرقة

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

قبلة على الخد.. غادة عبد الرازق وزوجها يشعلان إنستجرام

شارك مدير التصوير هيثم زنيتا، متابعيه بصور جديدة له رفقة زوجته النجمة غادة عبد الرازق، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فتاة تتهم صناع "جت سليمة" بالسرقة .. تفاصيل

قامت الكاتبة روان ابو خشم، مؤلفة رواية “فاكيت افريب” باتهام صناع مسلسل “جا سليمة” بسرقة روايتها.

كان نفسي الفرح يخلص| تعليق صادم من حسن شاكوش عقب حفل زفافه

ظهر الفنان حسن شاكوش، من خلال لايف عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” وذلك يعد الظهور الاول له عقب حفل زفافه.

مسلسلات رمضان 2023 .. كل ما تريد معرفته عن "سوق الكانتو"

ينتظر الفنان أمير كرارة، عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” الذي يشارك به في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

نورهان منصور تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة الرياضة بملابس جريئة

شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".