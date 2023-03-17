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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ايمان العاصي
ايمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إيمان في الصور وهي ترتدي بادى كت باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.


وفي سياق آخر تشارك الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل "العمدة"  المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

أبطال مسلسل العمدة 

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

 
وفي سياق آخر تشارك إيمان العاصي، في مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبد المغني.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٣١٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٣١٥٨
الفنانة ايمان العاصي اللون الاسود تخطف الانظار في احدث ظهور لها مسلسل الجمعية مسلسل العمدة دراما رمضان المقبل

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