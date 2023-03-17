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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان نفسي الفرح يخلص| تعليق صادم من حسن شاكوش عقب حفل زفافه

حسن شاكوش
حسن شاكوش

ظهر الفنان حسن شاكوش، من خلال لايف عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” وذلك يعد الظهور الاول له عقب حفل زفافه.

وجه حسن شاكوش، الشكل لكل النجوم الذين حضروا حفل الزفاف وعلى رأسهم الفنان تامر حسني.

كما عبّر عن استياءه لعدم حضور اعلامي شهير حفل الزفاف وبعد انتهاء العرس قام بطلبه للظهور في حلقه معه، وعبر قائلاً: “انت عبيط ؟ ما يا عبيط يا اهبل”.

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و أضاف حسن شاكوش، قائلاً: “الفرح كان متعب جدا انا كنت بقول يا رب الفرح يخلص بسرعة”.

زوجة حسن شاكوش ترد على منتقدي سجودها بفستان مكشوف خلال حفل زفافها

تعليق مثير من ميدو علي سجود زوجته حسن شاكوش في حفل الزفاف

يذكر أن أذاعت فضائية العربية، تقريرا تضمن رد عروس المغني حسن شاكوش، على الجدل الواسع، الذي أحدثته السوشيال ميديا، بعدما سجدت بفستانها الأبيض، في حفل زفافها، شاكرة الله على زوجها.

 

منتقدو ريم عروس حسن شاكوش، قالوا إن تصرفها كان غير لائق لسجودها بفستلان "مكشوف"، إضافة إلى قيام المذيعة رضوى الشربيني والتي وصفت الأمر بـ "المبالغ فيه"، داعية العروس لـ "السجود في غرفتها".

 

 دافع عن عروسه

ودافع حسن شاكوش مؤدي المهرجانات، عن عروسه بمقطع فيديو قال فيه “مابتسبش فرض الحمد لله”.

شاكوش حسن شاكوش الفنان حسن شاكوش الإنستجرام حفل الزفاف فضائية العربية

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