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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد موجة التقلبات| الأرصاد تُعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 17 مارس

طقس اليوم الجمعة
طقس اليوم الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم الجمعة، إن الارتفاعات في درجات الحرارة مازالت مستمرة اليوم أيضًا، موضحة أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون طفيفًا، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.
 

بعد موجة التقلبات| الأرصاد تُعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 17 مارس

الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في هذا التوقيت

طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على زيادة درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية الغريبة للبلاد، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة النهار وتحت أشعة الشمس مائل للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية الغربية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن مطروح والإسكندرية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى خلال فترة النهار 20 درجة مئوية، مضيفة أن الطقس خلال فترة الليل بارد على كافة محافظات الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، فيما تتراوح الصغرى في الليل ما بين الـ 13 والـ 14 درجة مئوية.

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