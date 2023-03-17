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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمرة رمضان | السعودية : لا حجوزات جديدة في تلك الفترة

صدى البلد

يشهد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، إقبالا كبيرا من داخل وخارج السعودية، ما تسبب في عدم وجود إمكانية للقيام بحجوزات جديدة.

 

وكشفت صحيفة "عكاظ" المحلية السعودية، الجمعة، عن تزايد الإقبال على منصة "نسك" الإلكترونية لحجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المقبل.

 

وأكدت أن عمرة الـ 6 أيام شهدت ازدحاما مرتفعا، و7 أيام ازدحاما متوسطا، و3 أيام ازدحاما خفيفا، كما أظهر التطبيق عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يوما في رمضان بما فيها العشر الأواخر.

عدد المسجلين في منصة نسك لأداء عمرو رمضان 

وصرح وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية والمساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، بأن عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ حتى أمس قرابة 800 ألف شخص.

 

وفعلت الوزارة السعودية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج فضلا عن تشغيل 4 مراكز لإرشاد المعتمرين والزوار.

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وقالت الوزارة إن ذلك يأتي استعدادا للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

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